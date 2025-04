Cantieri in centro: a quelli già in corso d’opera si andranno ad aggiungere quelli che interesseranno il Sacrario, le mura civiche e le ex scuderie di Sallupara. In particolare per quanto riguarda questo secondo appalto sono previsti lavori di restauro delle mura civiche e di completamento delle ex scuderie papali di Sallupara e la riqualificazione delle aree adiacenti. Si tratta di interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo. La modalità di affidamento scelta dal Comune è stata quella della procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara. Sette le offerte ricevute, tutte ammesse, dall'amministrazione comunale. Si è aggiudicata l’intervento la ditta Bilancini Srl, con sede in Ischia di Castro, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso del 26,16% sull’elenco prezzi posto a base di gara. In virtù del criterio adottato per l’assegnazione del minor prezzo.

L’entità complessiva dei lavori fissata dal Comune era di 2,5 milioni di euro. L’impresa assegnataria dell’appalto ha presentato un’offerta pari a 1milione 600mila e 703 euro, di cui poco più di un milione per lavori a cui vanno aggiunti 98.734 euro per oneri della sicurezza e 492mila e 129 euro per costi della manodopera.

Nella determina dirigenziale si specifica che “l’intervento è inserito nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025” e “risulta interamente finanziato con le risorse” stanziate per l’evento giubilare e che “non è connesso a un progetto e/o programma finanziato con fondi europei”. L’altro cantiere riguarda il Sacrario. In particolare si tratta dei lavori di completamento e la riqualificazione della Pensilina e le aree adiacenti. Anche in questo caso l'affidamento è avvenuto tramite procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara. Sulle cinque offerte pervenute, tutte ammesse, ad aggiudicarsi l'intervento è stata la ditta Edil Strade Crocicchia, con sede in Capranica, che ha presentato la proposta con la percentuale di ribasso più interessante: il 18,75%. L’importo complessivo massimo fissato dal Comune era di 1,5 milioni di euro, l’offerta con cui Edil Strade è risultata vincente è stata di 877mila e 554 euro, di cui 516.335,65 per lavori, a cui si aggiungono 40mila e 670 euro per oneri della sicurezza e 320.547 per costi di manodopera. Anche questo intervento è interamente finanziato con i fondi del Giubileo e non è connesso ad alcun progetto e/o programma i cui finanziamenti provengono da fondi europei. L’iter prevede ora i 30 giorni contemplati dalla legge per la presentazione di eventuali ricorsi, termine trascorso il quale si procederà a stabilire le tempistiche per l'avvio dei cantieri e la durata lavori.