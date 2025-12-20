Termalismo, Viterbo si dota di un masterplan per la valorizzazione puntuale, strategica e condivisa dell’area del Bullicame. La giunta Frontini ha deliberato da poco il masterplan che sarà il documento d’indirizzo per valorizzare risorsa termale, paesaggio e patrimonio storico, coordinando interventi, connessioni, rigenerazione urbana e finanziamenti per il rilancio della città. Per arrivare a questo obiettivo hanno lavorato, d’intesa con l’assessore al termalismo Stefano Floris, l'ufficio Termalismo, diretto dall'architetto Luca Cosimi e coordinato dall’ingegner Marco Casciano, che si è impegnato su questo specifico tema della valorizzazione e dello sfruttamento della risorsa termale.

«L’amministrazione ha fortemente voluto – dice l’assessore Floris – che si sbloccasse l’argomento termalismo perché erano anni che era congelato e, questo documento che abbiamo tirato fuori adesso, ci auspichiamo che faccia da volano anche per iniziative private sul territorio».

È soddisfatto del risultato ottenuto l’assessore Floris che, ora, permetterà un approccio concreto e di prospettiva per il rilancio e l’attuazione, step by step, di un reale sviluppo termale a tutto tondo. «Il masterplan tiene conto di vari elementi – continua l’assessore Floris - tra cui l’analisi storica e la ricostruzione evolutiva del paesaggio naturale dell’area del Bullicame e delle Piscine Carletti, lo stato di consistenza delle connessioni viabili e/o ciclabili esistenti nell’area afferente al Bullicame con le relative criticità e le potenzialità legate al contesto paesaggistico, il quadro delle possibili connessioni viarie e ciclopedonali, le ipotesi di rigenerazione e qualificazione dello stabilimento delle ex Terme Inps».

Il masterplan, quindi, offre una visione e un approccio nuovi caratterizzandosi su una prospettiva temporale in cui ogni programmazione è certa e con una multidimensionalità d’interventi. »Da fare ci sono molte cose – continua Floris – e si potrebbero creare nuovi posti di lavoro e la cosa è importante. Speriamo che gli imprenditori abbiano lungimiranza per potere, in qualche modo, creare attività legate al settore termale». Saranno i fatti e il tempo, quindi, a decretare se il masterplan voluto e approvato dalla giunta guidata dalla sindaca Chiara Frontini sarà il punto di partenza per la piena valorizzazione del termalismo a Viterbo.