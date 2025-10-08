Ultimi giorni per aderire all’iniziativa dell’ora di sosta gratuita per chi fa acquisti in centro

C’è tempo, infatti, fino a sabato 11 ottobre alle 12 per rispondere alla manifestazione di interesse rivolta alle attività commerciali e artigianali del centro storico cittadino e aderire alla misura sperimentale di gratuità di un’ora di sosta al parcheggio “Sacrario” per i propri clienti.

I titolari di queste attività economiche, ubicate all’interno delle mura civiche cittadine, interessati alla misura sperimentale proposta dall’amministrazione comunale, dovranno presentare la domanda di adesione, compatibilmente con le modalità indicate nella manifestazione di interesse consultabile sulla home page del sito istituzionale del Comune di Viterbo.

«Con la pubblicazione di questa manifestazione di interesse abbiamo avviato l’iter per l’ora gratuita di parcheggio per chi acquista nei negozi del centro – ha spiegato la sindaca Chiara Frontini - Si tratta di una misura sperimentale, concretizzata grazie alla collaborazione dell’assessore alle economie e risorse finanziarie Angiani e del consigliere delegato alle attività produttive Nunzi. Verranno distribuiti oltre 50 mila ticket parcheggio gratuiti tra i commercianti che avranno aderito. Ad oggi sono circa 70 le attività che hanno risposto alla manifestazione di interesse».

L’iniziativa - si legge nel provvedimento – è mirata a sostenere e valorizzare il commercio e l’artigianato del centro storico, e consiste nella concessione di un'ora di sosta gratuita presso il parcheggio “Sacrario” ai clienti delle attività economiche ubicate all’interno delle mura civiche, ad eccezione di minimarket, supermercati e affini.

La misura sperimentale avrà una durata di tre mesi a partire dalla data di consegna dei ticket alle attività aderenti all’iniziativa (durata iniziale fino al 20 gennaio 2026, al fine di ricomprendere le festività natalizie e il primo periodo dei saldi invernali).