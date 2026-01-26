L' Open Day dedicato al rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE) si è concluso con numeri da record, confermando quanto l'iniziativa fosse attesa dalla cittadinanza. Fin dalle prime ore del mattino di sabato scorso, l'ufficio demografico di Lungomare Marconi ha visto un afflusso costante di residenti, accolti da un sistema organizzativo che ha saputo gestire le richieste con efficienza e tempi di attesa ridotti. Sono state rilasciate ben 53 nuovi documenti. Un numero importante che è stato possibile raggiungere grazie ad una programmazione mirata e ben organizzata. L'obiettivo principale era smaltire le richieste previste in vista del prossimo agosto, termine entro cui scompariranno le carte di identità cartacee per dare il posto esclusivamente a quelle in forma elettronico. L'estensione dell'orario al sabato ha permesso anche ai lavoratori e agli studenti di regolarizzare i propri documenti senza dover richiedere permessi feriali e prenotare appuntamenti. "Grazie al potenziamento delle postazioni attive, alla efficienza dell'ufficio, la procedura di acquisizione dati (impronte digitali e foto) è stata fluida e rapida", ha spiegato la responsabile dei servizi Demografici Rita Bacheca.