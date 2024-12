Nuovi ingressi e “promozioni”. Il consiglio comunale odierno sarà caratterizzato da questi due elementi. Con le “promozioni” che riguardano volti già noti tra i banchi di maggioranza ma che assurgono al ruolo di assessori come la consigliera Rosanna Giliberto e il capogruppo Giancarlo Martinengo, rispettivamente chiamati a guidare, la prima, i Servizi sociali e, il secondo, Ambiente e Patrimonio, a seguito delle dimissioni di Silvio Franco e Vittorio Sgarbi. Speculare al “battesimo” in giunta di Giliberto e Martinengo l’arrivo di Massimiliano Urbani (Mammorappo) e Gabriele Gnignera, i quali varcano la soglia dell’aula di Palazzo dei Priori per la prima esperienza da consiglieri. Nuovi arrivi anche tra gli scranni dell’opposizione, anche se in questo caso si tratta di una persona già avvezza alle dinamiche amministrative.

Torna in consiglio, infatti, Gianluca Grancini che subentra alla dimissionaria Antonella Sberna, eletta vicepresidente dell'Europarlamento. Restando invece in tema di “promozioni”, la seduta odierna sarà anche il momento in cui verrà rivelato il nome di chi andrà a ricoprire il ruolo di capogruppo lasciato vacante da Martinengo.

Simone Onofri e Melania Perazzini restano al momento le ipotesi più gettonate. L’aula inoltre sarà chiamata a individuare il consigliere che andrà a sostituire Antonella Sberna come rappresentante comunale nella consulta del volontariato. Oltre al nuovo assetto della giunta e agli “aggiornamenti” dei consiglieri, all'attenzione del parlamentino di Palazzo dei Priori saranno sottoposti anche un ordine del giorno e una proposta di delibera. Con il primo, presentato da Viterbo 2020 e Io apro Rinascimento, si intende ragionare su possibili proposte atte a mitigare gli ovvi disagi che la programmata interruzione del servizio treni Cotral tra Viterbo e Roma senza previsione di servizi sostitutivi comporterà, anche in vista del Giubileo, mentre la delibera riguarda l’approvazione definitiva del nuovo regolamento del gruppo comunale di volontariato di Protezione civile.