ACQUAPENDENTE - «Accogliamo con grande soddisfazione la firma del decreto con cui il presidente Francesco Rocca ha autorizzato la cessione a titolo gratuito all’Azienda sanitaria di Viterbo dei terreni di proprietà regionale presso il territorio del Comune di Acquapendente finalizzati alla realizzazione del nuovo ospedale».

Lo dicono i consiglieri Alessandro Brenci e Valentina Sarti.

«Abbiamo sempre creduto nella Regione e soprattutto nei consiglieri Daniele Sabatini, capogruppo di FdI e Giulio Menegali Zelli presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente per il loro operato. Non abbiamo invece mai creduto in chi ha cercato di delegittimare l’operato della giunta Rocca con la raccolta firme solo per scopi di propaganda».

Per i due consiglieri comunali si tratta di «Un passaggio importante e fondamentale, reso possibile grazie all’ impegno del presidente Rocca e della Direzione regionale Salute guidata da Andrea Urbani. Grazie anche al commissario straordinario dell’ Asl viterbese Egisto Bianconi che ha sempre mostrato attenzione per questo territorio e per il futuro del nostro ospedale. Aspettiamo fiduciosi - concludono Brenci e Sarti - di vedere l’inizio e la fine di questa importante struttura a servizio dell’ intero comprensorio dell’Alta Tuscia».