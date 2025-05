«Dopo questo weekend lungo che ha legato le festività pasquali al primo maggio, riprendono a spron battuto i cantieri». Parola di Stefano Floris, assessore ai Lavori pubblici. Ieri 5 maggio, come indicato in precedenza, era la data indicata per la ripresa dell’intervento di riqualificazione in piazza del Plebiscito, dopo lo stallo durato diversi mesi per consentire le indagini archeologiche. Ripresa che potrebbe essere rallentata dalle previsioni meteo che per questa settimana preannunciano instabilità e precipitazioni. Condizioni meteo che ovviamente andrebbero a incidere anche sugli altri cantieri in corso d’opera o in procinto di aprire. Come spiega Floris: «Sono quattro quelli che stiamo portando avanti rapidamente: piazza del Plebiscito, piazza Campoboio, piazzale Africa e inizio lavori a breve alla Pensilina».

Per quanto riguarda l’intervento su piazza Campoboio, spazio particolarmente degradato da anni in attesa di una riqualificazione, l’assessore ripercorre le varie fasi dei lavori: «Abbiamo intanto sistemato la parte un po’ più depressa dove andavano a finire tutte le acque di scarico, convogliando e ripristinando i punti di raccolta delle acque meteoriche. È stato pulito e rinforzato il muro perimetrale della parte più ribassata dell’area e a breve partiremo con l’asfaltatura della piazza che probabilmente sarà destinata a diventare un parcheggio con gli stalli delineati da strisce blu». Se Campoboio è uno spazio che a stretto giro dovrebbe tornare fruibile ai cittadini, tempistiche più lunghe invece si preannunciano per i lavori che interessano la Pensilina. La previsione si aggira attorno ai 300 giorni. L’intervento è stato affidato nelle scorse settimane e «la partenza del cantiere è imminente, in questi giorni» afferma Floris che poi illustra l’opera. «Andiamo a realizzare il collegamento tra via santa Maria in Volturno e la parte bassa dove c’è il parcheggio di piazza Martiri d’Ungheria (Sacrario). Una connessione che sarà sia di tipo meccanico, verrà installato un ascensore, sia pedonale tramite una scalinata».

Un altro intervento affidato di recente e cantiere di prossima apertura è quello relativo al completamento delle ex scuderie di Sallupara. «La settimana scorsa - spiega l’assessore - abbiamo già messo la recinzione per delimitare l’area del cantiere, la ditta vuole iniziare rapidamente. Adesso come amministrazione stiamo cercando di trovare una soluzione per il disagio che si è venuto a creare per i cittadini visto che l’area dei lavori ha comportato la necessità di ridurre l’area sosta, togliendo una ventina di posti auto. Si sta valutando dove possiamo riservare dei posti auto per i residenti. Tra le possibili soluzioni il parcheggio appena fuori Porta Fiorentina, di fronte all'ingresso di Prato Giardino, oppure quello lungo via del Pilastro». Secondo le stime il primo degli interventi che sarà ultimato è quello che interessa il parcheggio di piazzale Africa: «Probabilmente già entro questo mese di maggio» conclude Stefano Floris. Mentre da cronoprogramma la tempistica ipotizzata per quanto riguardo i lavori di completamento di Sallupara è di circa un anno.