È stato presentato oggi alla Camera dei deputati l’evento “Notte bianca alla Terme”, che si svolgerà il 22 marzo presso le quattro strutture viterbesi del settore, ovvero: Terme dei Papi, Salus Terme, Tuscia Terme e Therma Oasi.

«Le terme rappresentano un patrimonio inestimabile e una grande risorsa turistica ed economica per Viterbo e la Tuscia. Il valore delle acque termali è riconosciuto in tutto il mondo per le loro proprietà curative e benefiche. Per questo – ha spiegato il deputato Mauro Rotelli - sono convinto che investire nel rafforzamento e nella valorizzazione delle strutture termali sia un impegno che dobbiamo portare avanti, per garantire il massimo sviluppo delle potenzialità di questo settore e preservare l’identità del territorio». Grande apprezzamento è stato espresso dai proprietari delle strutture, che hanno definito «un’ opportunità preziosa presentare l’iniziativa in questa sede prestigiosa». Tiziana Governatori (Hotel Salus Terme), Marco Sensi (Terme dei Papi), Fabio Belli (Tuscia Terme) e Fernando Barberini (Therma Oasi) hanno sottolineato come «le terme rappresentino un importante volano turistico per Viterbo e l’intera provincia» e quanto «la sinergia con le istituzioni sia fondamentale per sostenere e promuovere questo prezioso patrimonio naturale». Sulla stessa lunghezza, d’onda, Riccardo Zucconi, co-presidente del Gruppo interparlamentare sul Termalismo. «Si tratta di un settore importantissimo e sempre più in evoluzione», ha detto. Sandro Pappalardo, presidente Ita-Airways e consigliere Enit, ha infine sottolineato il «grande lavoro svolto dagli imprenditori viterbesi» annunciando che «dal 22 marzo partirà una campagna promozionale sugli impianti termali viterbesi presso le principali stazioni ferroviarie d’Italia, ovvero Milano centrale, Roma Termini e Napoli Centrale». A proposito di sinergia tra le istituzioni, il deputato Rotelli ha ricordato «la partecipazione dei termalisti viterbesi alla recente Borsa internazionale del Turismo di Milano, e il prossimo intervento alla Borsa Mediterranea a Napoli, rese possibili grazie all’interessamento del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini». L’evento “Notte bianca alle Terme” permetterà ai visitatori di immergersi nelle acque termali dal primo pomeriggio fino a tarda sera, accompagnati da intrattenimento e musica. «I partecipanti potranno vivere un'esperienza sensoriale indimenticabile, l'ideale per rigenerare mente e corpo», hanno aggiunto i gestori dei centri.