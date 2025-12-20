CIVITAVECCHIA – «Nell’ambito delle attività predisposte dall’Amministrazione comunale di Civitavecchia per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia della memoria storica cittadina, il Comune intende rivolgere un sentito ringraziamento allo storico Enrico Ciancarini per il lavoro svolto e per la preziosa collaborazione offerta».

Il tema “cimiteri” continua a tenere acceso il dibattito cittadino. Dopo settimane di segnalazioni e polemiche Palazzo del Pincio ha annunciato una massiccia opera di riqualificazione e messa in sicurezza dei due siti cittadini. Per quanto riguarda il sito storico di via Aurelia il Comune ringrazia lo storico ed ex presidente della Società storica civitavecchiese.

«Il dottor Ciancarini – proseguono - ha svolto un’accurata attività di ricognizione e analisi storica delle sepolture presenti all’interno del Cimitero monumentale, contribuendo in maniera determinante all’individuazione delle tombe di particolare rilevanza storica e civile. Un lavoro che consentirà all’Amministrazione di operare scelte consapevoli e rispettose del valore storico e culturale di questi luoghi e delle figure che vi sono ricordate. La collaborazione con lo storico Enrico Ciancarini proseguirà anche nelle prossime fasi delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio cimiteriale. Nel frattempo – concludono dal Pincio -, l’Amministrazione comunale desidera esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento e ringraziamento per la competenza, la disponibilità e lo spirito di servizio dimostrati a beneficio dell’intera comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA