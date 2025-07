Negli ultimi giorni lo stato di degrado in cui versa il parco comunale di Prato Giardino è stato al centro del dibattito politico cittadino. Argomento “bollente” che rende quindi quanto mai attuale la determina dirigenziale, datata 30 giugno, relativa all'accordo quadro semestrale per i servizi di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e aree attrezzate.

Il provvedimento, approvato a luglio dello scorso anno, ha portato all'affidamento tramite procedura negoziata, previa consultazione di 5 operatori economici con il criterio dell'offerta più bassa, alla ditta Daniel Plants. Impresa che ha formulato un ribasso del 24,78% sull’importo massimo contrattuale previsto di 177.492 euro, oltre Iva al 22%. Il totale netto spettante alla ditta per i servizi eseguiti è di 168.364 euro, cifra suddivisa nelle varie tranche dello stato di avanzamento lavori.

Dopo un anticipo di 35.498 euro, nel primo step sono stati corrisposti all’azienda 39.617, nel secondo 26.759, nel terzo 39.645 e nel quarto 26mila euro. L’amministrazione ora sta provvedendo alla liquidazione di una piccola somma residua a favore della Daniel Plants di 841 euro.

Con il saldo l’attuale accordo quadro per affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e aree attrezzate è giunto al termine ma, considerata la situazione di incuria che regna nelle aree verdi e dell’erba incolta lungo le arterie cittadine il Comune dovrà il prima possibile provvedere a emanare altre misure in materia. E pensando in particolare ai parchi, la prima immagine che viene in mente è proprio la situazione di abbandono di Prato Giardino su cui da tempo il segretario provinciale e consigliere comunale della Lega, Andrea Micci, porta avanti una “crociata” per restituire il giusto decoro al parco cittadino. La battaglia però è di portata più ampia e il consigliere di opposizione richiama l’attenzione anche su molti altri spazi urbani dove la vegetazione incolta è ormai diventata giungla. E proprio nelle ultime ore il leghista ha postato un video per mettere a confronto la situazione a luglio dell’erba alta - tra l’altro resa secca dalle alte temperature, con il rischio si possano innescare incendi - con un video registrato nello stesso mese ma del 2022, in piena campagna elettorale, dall’allora consigliera di minoranza e candidata a sindaco Chiara Frontini che, in prima persona, si dava da fare per rimuovere le sterpaglie e “prendersi cura degli spazi cittadini”. In attesa che l’appalto del verde pubblico diventi operativo - è stato affidato a tre diverse ditte che si occuperanno rispettivamente di altrettanti lotti in cui è stato suddiviso il territorio comunale e delle frazioni - Micci chiede a gran voce alla sindaca e all’amministrazione, anzi pretende, che per Prato Giardino venga «finalmente reso pubblico un piano di interventi strategici per il rilancio e la manutenzione dell’area, che appare oggi completamente abbandonata». Perché conclude «non si può restare in silenzio mentre il nostro parco viene lasciato morire. Viterbo e i suoi cittadini meritano rispetto e dignità, non l’indifferenza e l’inadeguatezza di chi oggi governa». Una richiesta a cui fanno coro le numerose segnalazioni che giungono dai viterbesi. Su Prato Giardino ma anche sullo stato del resto degli spazi di varie zone della città, invasi dalla vegetazione incolta, che quotidianamente balzano agli onori della cronaca tramite i social.