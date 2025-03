«Questo nodo, in questa città, rappresenta non solo un allaccio ad una rete regionale, ma ad una rete europea, poiché il corridoio parte da Helsinki e arriva a La Valletta». Lo ha dichiarato Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia/Ecr, in occasione della presentazione dei lavori di completamento dell’Interporto di Orte della Regione Lazio.

«Significa che stiamo interconnettendo l’opera ed entrando all’interno di un corridoio che permetterà di semplificare il lavoro delle nostre imprese, ridurre i tempi del 15-20% rispetto ad alcune zone, come le aree interne - ha aggiunto prosegue la componente della commissione per lo Sviluppo Regionale al Parlamento Europeo - Proprio alle aree interne dobbiamo dare l’opportunità di far rifiorire il tessuto produttivo ed economico e, quindi, dare un futuro ai nostri figli».

La vicepresidente Sberna ha concluso ringraziando «tutti i presenti, con l’auspicio che sia un punto di partenza per il nostro lavoro, per lo sviluppo e i futuro delle imprese e dei territori».