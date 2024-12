Entro la fine della settimana inizierannoi lavori di manutenzione straordinaria del liceo scientifico statale Paolo Ruffini di Viterbo, sede di piazza Dante Alighieri». Lo assicura Francesco Ciarlanti, consigliere provinciale di Azzurri per la Tuscia con delega all’edilizia scolastica, dopo che lunedì la Rete degli studenti medi aveva denunciato una serie di criticità all’interno della scuola e aveva chiesto un incontro urgente al presidente della Provincia, Romoli e allo stesso consigliere delegato.

«La struttura in oggetto - dice Ciarlanti - necessita di un intervento che porti alla risoluzione di alcune criticità derivanti dalle infiltrazioni di acqua, opportunamente individuate nelle settimane scorse dal personale del Settore tecnico - edilizia scolastica della Provincia di Viterbo. Proprio ieri (lunedì ndr.), infatti, alcuni studenti hanno segnalato alla stampa queste criticità. Nel ringraziare i ragazzi e le ragazze per aver segnalato il problema - prosegue Ciarlanti - mi preme anche sottolineare come la Provincia fosse a conoscenza della situazione già da tempo e che, proprio per questo, si fosse attivata immediatamente per finanziare e aggiudicare i lavori di manutenzione straordinaria del liceo Ruffini. La pubblica amministrazione ha però delle tempistiche burocratiche che in nessun modo possono essere scavalcate e, per quanto sarebbe bello, è impossibile passare in pochi giorni dal riscontro del problema all’avvio dei lavori».

Ciarlanti assicura quindi che: «i lavori che inizieranno nei prossimi giorni consisteranno nella realizzazione di una nuova impermeabilizzazione della struttura con guaina impermeabile da applicare sia sulle superfici orizzontali che verticali. Verranno poi rimosse le attuali infiltrazioni e realizzati nuovi lucernari. Verranno poi sostituiti i canali di gronda e i discendenti e, infine, ritinteggiate le pareti interne delle aule danneggiate dall’usura del tempo e dalle infiltrazioni d’acqua». Ciarlanti ringrazia quindi il «Settore tecnico - edilizia scolastica della Provincia di Viterbo per il grande lavoro svolto e per aver espletato celermente tutte le necessarie e invalicabili pratiche burocratiche per poter dare avvio ai lavori».