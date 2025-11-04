Gli 800 anni dell’abbazia cistercense di San Martino: dall’11 novembre un intero anno di celebrazioni religiose, culturali e artistiche. Tra questi eventi la diretta della messa su Rai1, il coinvolgimento dei membri della Cappella musicale pontificia Sistina, un annullo filatelico e una cartolina dedicati e iniziative turistiche con le associazioni del territorio. Sono stati presentati ieri mattina, presso la sala conferenze della curia vescovile di Viterbo, gli eventi dedicati agli 8 secoli dalla consacrazione dell’abbazia di San Martino, avvenuta, appunto, nel 1225. Presenti il vescovo di Viterbo, monsignor Orazio Francesco Piazza, don Fabrizio Pacelli, parroco dell’abbazia, Colombo Sebastiani, capo priore della Confraternita San Martino e storico locale e Roberta Nardi, referente territoriale della filiale di Viterbo e Rieti della Filatelia di Poste Italiane.

La partenza delle iniziative sarà l’11 novembre prossimo perché è il giorno di San Martino e, il vescovo Piazza, ha detto che «valorizzeremo questa importante ricorrenza aprendo alle conoscenze religiosa, culturale e artistica dei luoghi dell’abbazia e di San Martino perché una ricorrenza come questa non capita facilmente. La Diocesi di Viterbo investirà molto su questa valorizzazione per dare valore alla memoria e aprire varchi di conoscenza e sviluppo: occorre non sprecare neanche un minuto. Ci sarà la messa in diretta su Rai1 proprio per questi motivi». Don Fabrizio Pacelli ha spiegato i vari eventi che si succederanno dall’11 novembre prossimo. «Avremo eventi religiosi ma anche culturali e artistici – ha detto don Pacelli – con giornate di studio, conferenze teologiche e il coinvolgimento di altre abbazie cistercensi italiane. Insieme agli eventi culturali quelli artistici come la Cappella musicale pontificia Sistina ospite della nostra parrocchia per un evento che sarà di rilievo nazionale. Non mancheranno iniziative di promozione turistica di San Martino che saranno soprattutto religiose: il turismo religioso è molto cresciuto in questi ultimi anni e, per questi eventi, coinvolgeremo tutte le associazioni locali».

Colombo Bastianelli ha ricordato l’antichissima storia dell’abbazia di San Martino «che già nell’anno 838 era conosciuta per una cella monastica sul territorio fino all’arrivo dei monaci cistercensi francesi che la presero in consegna e rilanciarono. Fu Papa Innocenzo III, però, dal 1.207, che affidò l’abbazia ai cistercensi fino a farla erigere com’è ora e, nel 1.225, avvenne la benedizione e l’ufficiale apertura. Questa data fu presa come riferimento per i festeggiamenti che si sono puntualmente celebrati tra alti e bassi. Nel 1.400 ci fu l’abbandono dei cistercensi, il passaggio del complesso religioso al Papato e la rinascita con Donna Olimpia cui è legata la costruzione dell’attuale borgo di San Martino al Cimino». Non poteva mancare, a 800 anni dalla nascita ufficiale dell’abbazia di San Martino, un annullo filatelico. «Saranno realizzati un annullo filatelico e una cartolina appositamente dedicati all’evento degli 800 anni dall’abbazia – ha detto Roberta Nardi, referente filatelia di Poste italiane per Viterbo e Rieti -. Il mio ente vuole dimostrare la sua vicinanza al territorio per un evento di questa portata. A San Martino sarà allestito uno sportello temporaneo l11 novembre per l’apposizione ufficiale del timbro postale. Questo verrà ricordato tra gli eventi ufficiali della storia della filatelia».