Accompagnare le aziende del territorio verso una crescita sostenibile e inclusiva. Questo l'obiettivo dichiarato dalla Regione Lazio, da raggiungere tramite misure di sostegno tese a rafforzare la competitività del tessuto produttivo. Misure, rivolte in particolare a favorire la digitalizzazione delle imprese e del mondo delle cooperative e la partecipazione delle realtà imprenditoriali locali ai grandi eventi espositivi internazionali. Tre i bandi illustrati da Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internaziolizzazione alla Pisana, alla partecipata platea - composta dai vertici delle associazioni datoriali e del mondo cooperativistico e da vari amministratori dei Comuni della Tuscia - intervenuta presso lo Spazio attivo Lazio innova.

Con una puntualizzazione: “Vogliamo utilizzare le risorse in maniera fattiva. Nessun intervento a pioggia, sarà premiata l'idea, il progetto che l’impresa presenterà”. Entrando poi nel dettaglio delle opportunità messe in campo dalla Regione per le piccole e medie imprese, Angelilli per quanto riguarda il ‘Voucher Expo Osaka’ ha spiegato che “con 500mila euro l'amministrazione Rocca intende sostenere la partecipazione delle aziende all’Expo internazionale di Osaka nella settimana dal 17 al 24 maggio dedicata alla Regione Lazio”. L'agevolazione, a fondo perduto, è rivolta alle imprese con un fatturato di almeno 5 milioni ma in una seconda fase potranno accedervi anche aziende con un giro d'affari di minore entità.

E' di 5 milioni invece lo stanziamento per il ‘Voucher internazionalizzazione’ per sostenere la partecipazione a fiere di caratura mondiale. Le domande devono essere presentate entro il 15 gennaio ma “il bando - ha evidenziato Angelilli - sarà riproposto altre volte durante l'anno. Il contributo previsto per ogni singola fiera è di 15mila euro”.

Anche nel caso del ‘Voucher digitalizzazione’ - finanziato con 13 milioni di euro - oltre alla prima scadenza del 14 febbraio per la presentazione delle domande “si apriranno successivamente altre finestre” ha assicurato l'assessora regionale. Infine il bando per il sostegno alle imprese cooperative che può contare su una dotazione economica di 2 milioni e 74mila euro. Contributi a fondo perduto finalizzati a implementare l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale. “Un bando - ha tenuto a rimarcare Angelilli - che il mondo della cooperazione attendeva da sette anni”. “Complessivamente con queste misure la Regione mette a disposizione delle aziende 21 milioni di euro” ha sottolineato Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova. A questa serie di interventi regionali a favore del tessuto produttivo se ne aggiungeranno altri a breve. Roberta Angelilli infatti ha anticipato che “la prossima settimana sarà presentato il bando a sostegno dell’artigianato che prevede uno stanziamento di 9 milioni, di cui tre a fondo perduto e sei per agevolare l'accesso al credito”. Inoltre, rivolgendosi alla vicepresidente dell’europarlamento Antonella Sberna, ha espresso l'intenzione della Regione “di venire per la prima volta a Bruxelles per parlare e confrontarci con la commissione Regi sulle istanze e le proposte del mondo produttivo del Lazio, regione che è la seconda economia del Paese dopo la Lombardia”.

All’incontro hanno portato i saluti istituzionali, oltre a Sberna, il presidente della commissione Ambiente e Infrastrutture alla Camera Mauro Rotelli e il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Daniele Sabatini, moderatore dei lavori. Sono poi intervenuti Andrea Belli, presidente Unindustria, Domenico Merlani, presidente Camera commercio Rieti-Viterbo, e i vertici delle associazioni di categoria: Tiziana Governatori di Federlazio, Andrea De Simone di Confartigianato, Vincenzo Peparello di Confesercenti, Attilio Lupidi di Cna e Gianfranco Piazzolla di Confimprese.