Eventi, attività di animazione per le strade, iniziative di solidarietà. E voilà, la magia del Natale è servita. Le varie caselle del calendario ‘dell’avvento’, che accompagneranno la città verso il 25 dicembre, sono state illustrate ieri pomeriggio nella sala consiliare di Palazzo dei Priori in una conferenza stampa molto partecipata. Ovviamente dagli amministratori ma in particolare dai commercianti del centro e dalle realtà associative che hanno contribuito a disegnare e concretizzare il calendario.

Una collaborazione sottolineata dalla sindaca Chiara Frontini: «Si è lavorato tutti insieme per un Natale condiviso e partecipato. L’amministrazione ha fatto da telaio mettendo a disposizione il supporto logistico poi il tessuto commerciale e associativo ha fatto il resto». «Un Natale che ha il sapore della condivisione. Nessuno può fare da solo qualcosa che duri nel tempo. Il Comune deve fare la sua parte ma è importante che anche commercianti, associazioni e cittadini collaborino» ha aggiunto la prima cittadina. Una magia di Natale che per l’assessore Katia Scardozzi, coadiuvata nella programmazione delle attività dalle consigliere Maria Rita De Alexandris e Alessandra Purchiaroni, «riempie la città di colori e tante iniziative: luminarie, installazioni a tema nelle piazze, animazione nelle vie del centro» e che si estende anche alle frazioni. Un Natale fatto anche di solidarietà, con una serie di iniziative illustrate dall’assessore Rosanna Giliberto e da Massimo Mecarini, presidente del Sodalizio dei facchini. Il 22 dicembre, alle 15, appuntamento in piazza della Repubblica con la lotteria della solidarietà che mette in palio 5 premi, in buoni pasto e gift card, valore da 200 fino a 1500 euro e il cui ricavato sarà devoluto alle case famiglia. E il giorno prima, 21 dicembre, il Sodalizio insieme alla diocesi e all'associazione Amici di Galiana organizza un pranzo di solidarietà per i meno fortunati presso la parrocchia di Villanova, previsti 150 coperti. L’inaugurazione, ieri pomeriggio, del mercatino di via Marconi ha sancito l’avvio delle festività a Viterbo. Manifestazione di cui si è occupato il consigliere delegato Marco Nunzi: «30 casette in legno, con articoli natalizi e attività di somministrazione cibo e bevande, e una in piazza delle Erbe per festeggiare il pesce di Sant’Andrea, una tradizione esclusivamente viterbese, fino a oggi pomeriggio. Idea realizzata con la collaborazione di CioccoTuscia. Poi la struttura sarà adibita alla vendita di prodotti tipici locali”». E l’hub Lazio Artigiana della Cna in via dell’Orologio vecchio sarà attivo un laboratorio didattico per personalizzare e decorare Il pesce di Sant’Andrea. Sempre in piazza delle Erbe, spazio poi a un Babbo Natale di 3 metri e alla sua cassetta della posta in cui i bambini, ma anche gli adulti, potranno depositare le loro letterine. Santa Klaus sarà protagonista anche il pomeriggio del 21 dicembre, alle 15.30, in via Cavour dove arriverà a bordo della sua slitta per regalare dolci, caramelle, castagne ai bimbi meno fortunati.