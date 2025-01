Completato l’intervento straordinario di pulizia presso l’isola di prossimità San Lazzaro. Ne dà notizia l’assessore all’ambiente Giancarlo Martinengo, sul posto nei giorni scorsi insieme agli agenti di polizia locale e gli operatori di Viterbo Ambiente.

«L’isola di prossimità di San Lazzaro è stata completamente ripulita e speriamo resti nelle condizioni in cui l’abbiamo lasciata questa mattina - dice l’assessore - Nel frattempo implementeremo ulteriormente i controlli, anche con l’ausilio di telecamere, soprattutto in quelle isole di prossimità che vengono considerate dagli incivili delle vere e proprie discariche; come in questo caso, tra l ’altro a ridosso di un luogo come il cimitero che richiede ancora più rispetto degli altri. Ricordiamo che abbandonare i rifiuti è un illecito – aggiunge Martinengo - punibile con sanzioni amministrative e anche penalmente. Ora spetta a noi cittadini mantenere pulita e decorosa questa area, insieme a tutte le altre». Si ribadiscono alcuni importanti dettagli ai fini di un corretto conferimento dei rifiuti nella zona C, ovvero delle aree non servite dal porta a porta. Si ricorda che presso le isole di prossimità è vietato conferire e abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e origine sul suolo al di fuori dei contenitori, è vietato conferire rifiuti presso isole di prossimità diverse da quella assegnata, e, non ultimo, è vietato conferire rifiuti da parte di cittadini non residenti nel comune di Viterbo e da parte dei titolari di attività non insediata nello stesso comune di Viterbo.