CIVITAVECCHIA – Arriva un nuovo semaforo all’incrocio tra via Aurelia Nord e via Brahms, uno dei punti più critici per il traffico diretto al porto e alla zona industriale. Il Comune ha approvato il progetto e affidato i lavori per la fornitura e posa dell’impianto semaforico, con un investimento complessivo di 52.711,30 euro, finanziato attraverso i proventi delle sanzioni del Codice della strada.

L’obiettivo è regolamentare il transito dei mezzi pesanti, ridurre i disagi per residenti e automobilisti e migliorare la sicurezza stradale in un’area da tempo segnalata per l’intenso flusso veicolare. L’intervento sarà eseguito da una ditta specializzata nel settore della segnaletica stradale e rientra nel più ampio programma di lavori pubblici per la viabilità cittadina. Il tutto «in prospettiva - si legge - di valutazioni ed interventi più strutturali che scaturiranno da un aggiornamento del piano del traffico, si è ritenuto prioritario, nell’imminenza, mettere in atto un intervento teso a mitigare l’impatto, in termini di inquinamento sonoro e atmosferico, nonché di sicurezza stradale, causato dalla notevole mole di mezzi pesanti che giornalmente transitano in via Aurelia Nord per raggiungere il porto e/o la zona industriale».

