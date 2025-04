«La ditta sta monitorando un guasto e sta riaccendendo i punti luce che erano stati sezionati tempo fa». Arriva a stretto giro la risposta dell’assessore all’illuminazione pubblica Giancarlo Martinengo dopo che, alcuni esercenti di piazza Verdi fa avevano segnalato a La Provincia che tre pali della luce e vari fari per l’illuminazione artistica sono da 4 mesi fuori uso con gravi rischi per l’incolumità pubblica. «Come al solito – aggiunge Martinengo – il cavo è stato danneggiato probabilmente per i lavori fatti dalle imprese per gli scavi e i vari cantieri stradali come quelli per la fibra. Da qualche parte il cavo è stato danneggiato e, per non lasciare al buio l’intero quartiere, i tecnici hanno spento una parte d’impianto e lasciato accesa l’altra. Ora si sta provvedendo al ripristino de tratti d’impianto non interessati al guasto e, entro la settimana prossima, verranno completate le riaccensioni. Ne sono rimaste solo due da riaccendere». Entro la settimana prossima, quindi, la luce tornerà su tutta piazza Verdi.