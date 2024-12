«Il tradimento dell’acqua pubblica e della volontà popolare si è consumato nell’assemblea dei sindaci dove si è ceduto il 40% delle quote ai privati».

Il consigliere comunale di Corchiano, Bengasi Battisti, rimarca il via libera all’ingresso dei privati nella società partecipata e sostiene che «l’acqua del Viterbese non potrà essere più pubblica cioè non avrà più la dignità di un diritto inalienabile per ogni essere vivente».

Secondo Battisti: «non si è voluto perseguire l’interesse sovrano dei cittadini a tutelare un bene comune per eccellenza e garantirne l’accesso a ogni individuo attraverso quella forma gestionale che il referendum sull’acqua pubblica aveva tracciato e cioè: gestione attraverso forme di diritto pubblico dove la fiscalità generale poteva colmare le ingiustizie».

Il consigliere comunale rimarca che «volevamo che le differenze fossero colmate e gli ingiusti costi dell’acqua fossero eliminati . Nella nostra Terra gli elevati costi per la dearsenificazione e per le errate scelte del passato cadranno ora esclusivamente sui cittadini senza alcun sostegno da parte della fiscalità generale».

«Il prezzo dell’acqua - sostiene Bengasi Battisti - non potrà più essere equo e peserà esclusivamente sui cittadini consumatori senza alcun sostegno per quelle condizioni di debolezza».

E poi l’attacco ai sindaci che hanno votato a favore dei privati.

«Quei sindaci che sostenevano l’acqua pubblica e che hanno raccolto consensi anche per la loro netta posizione sul “fuori il profitto dall’acqua” e che oggi hanno ceduto a quella certa partitocrazia che ha persino limitato gli spazi di libertà e di partecipazione - dice - non hanno semplicemente compiuto un gesto di incoerenza ma hanno permesso che “il profitto entri prepotentemente in quel bene inalienabile, indispensabile per la vita di ogni essere vivente, esauribile e non riproducibile. Ai sindaci resistenti che non hanno ceduto alle lusinghe - conclude Bengasi Battisti - esprimo la mia personale gratitudine per la netta opposizione al progetto di privatizzazione dell’acqua».