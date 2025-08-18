CIVITAVECCHIA – Ancora disagi alla stazione ferroviaria. Nella notte di Ferragosto, infatti, Vigili del fuoco e Polfer sono intervenuto per il distacco di parte del cornicione, al binario 1, a ridosso tra l’altro dei ponteggi presenti nell’area dopo il crollo avvenuto ormai tre anni fa.

Pendolari e turisti sono quindi costretti ad uscire dalla stazione, percorrere una parte di piazzale e rientrare all’altezza della fontana per raggiungere i binari 1 e 2 tronchi, da dove partono i treni per Roma. Inoltre, anche per raggiungere gli altri binari, si è costretti ad utilizzare soltanto il sottopassaggio che da piazzale Matteuzzi porta a via Sofia de Filippi Mariani, essendo interdetto anche quello accanto al bar, appunto, al primo binario.

Al di là degli accordi e dei progetti della tanto attesa nuova stazione ferroviaria, si moltiplicano i problemi per chi quotidianamente usufruisce di una infrastruttura che, ogni giorno, mostra le sue crepe strutturali e organizzative. Una situazione che rende evidente come l’attuale stazione non sia in grado di reggere non solo il flusso imponente dei crocieristi – circa 3,5 milioni all’anno, quelli che transitano per il porto – ma neppure le esigenze dei pendolari, costretti a convivere con disagi e insicurezze che si trascinano ormai da troppo tempo.