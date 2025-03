Il cibo come attrattore per invogliare viterbesi e visitatori a tornare a passeggiare, almeno per qualche giorno, in centro città. E il Comune si “attrezza” alla bisogna patrocinando due eventi, uno ad aprile l’altro a maggio, che possano solleticare i palati. Il primo segna il ritorno della manifestazione “International street food” nel periodo dall’11 al 13 aprile, organizzata dalla ColleEventi. Tre giorni per compiere il giro del mondo attraverso gusti e sapori di prodotti nazionali, europei e internazionali. Un “viaggio” enogastronomico che si snoda su un percorso agevole, senza dover macinare chilometri, circoscritto nello spazio tra via Marconi e il Sacrario. Su via Marconi saranno posizionati i banchi di somministrazione e gli spazi di piazza della Repubblica e del Sacrario saranno allestiti con l’area tavoli e per ospitare il mercato alimentare e quello di hobbistica, libero ingegno e prodotti commerciali. Largo Marconi invece sarà a disposizione per la sosta dei veicoli degli operatori adibiti a celle frigo per la conservazione degli alimenti, 13 gli stalli occupati. Il primo giorno di apertura, l’11 aprile, gli stand saranno operativi dalle ore 18 alle 24 mentre nelle altre due giornate orario continuato dalle 10 a mezzanotte. Il montaggio delle strutture del mercato internazionale avverrà dalle ore 7 di venerdì 11, lo smontaggio, direttamente la domenica al termine della manifestazione, fino alle ore 3 del 14 aprile. Nel mese di maggio invece Viterbo sarà una delle tappe dell'evento ‘Tour Coop track food’. L'iniziativa, organizzata da Jet’s Società Benefit e realizzata per conto di Coop Italia, fa parte di un tour nazionale che porterà in tante piazze italiane un mezzo, appositamente attrezzato, per poter effettuare delle degustazioni enogastronomiche con particolare attenzione ai prodotti tipici locali e servizi di qualità per tutti i partecipanti. A Viterbo l'evento, con la presenza di chef e sommelier, si terrà in piazza dei Caduti (Sacrario) dal 9 all’11 maggio. L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, oltre alla presenza di personale qualificato che appronterà le degustazioni e accompagnerà gli avventori nelle varie fasi della giornata - dalla colazione, con il caffè della mattina fino all’aperitivo serale - prevede anche la realizzazione di corsi di cucina. Inoltre sarà allestito uno spazio culturale con presentazione di libri a tema culinario. Per gli appassionati di enogastronomia e per tutti coloro che amano il buon cibo abbinato a un buon bere, il Coop track sarà a disposizione dalle 17 di venerdì 9 maggio fino alle 20 di domenica 11 maggio per una full immersion nell’universo culinario declinato con degustazioni, corsi di cucina ed editoria di settore. Entrambe le iniziative saranno a costo zero per il Comune che anzi ne trarrà beneficio economico introitando i proventi derivanti dalla tassa sull’occupazione del suolo pubblico. Inoltre i due eventi ben si inseriscono nell’ottica perseguita dall’amministrazione finalizzata a favorire una “ripresa della vita sociale e commerciale del centro storico puntando su un’offerta di qualità che si distingua da quella più standardizzata che caratterizza i centri commerciali presenti al di fuori delle mura” - come recita la delibera di giunta, costituendo inoltre “un importante momento di scambio culturale, aggregazione sociale e promozione del territorio”.

E nulla come il cibo è pilastro portante nelle occasioni di aggregazione e socialità.