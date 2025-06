Dolore e incredulità per la morte di Aleandro Anselmi, il 60enne deceduto ieri a Civitavecchia. L'uomo, sub esperto, era originario di Fabrica di Roma dove risiedono i suoi parenti. Ieri era impegnato in un'escursione quando è stato colto da un malore improvviso e per lui non c'è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha lasciato di stucco gli amici. “Non dovevi farci questo scherzo,eravamo rimasti che saresti venuto a fare un tuffo presto” scrive un amico di Castellammare di Stabia. “Oggi ero lì - scrive un vigile del fuoco - ho cercato di rianimarlo per 35 minuti ma non c'è stato nulla da fare... mi dispiace tantissimo, abbiamo fatto tutto il possibile”. Un amico lo ricorda per il suo carattere sempre scherzoso. “Sei stato un grande amico, compagno di immersione e maestro indiscusso” scrive un altro.

"Ho ricevuto la notizia e sono rimasto sconvolto - scrive un altro amico - un bravissimo sub e un uomo buono , ho bellissimi ricordi negli anni. Un abbraccio amico del mare, continuerai ora a viaggiare nel luogo magico che ci accomuna, e sarai insieme ai tantissimi tuoi amici durante le immersioni, li guiderai come hai sempre fatto".