FIUMICINO – Scontro frontale intorno alle 15,30 tra un’auto di grossa cilindrata e un’utilitaria. Sette i feriti, alcuni anche gravi. Secondo quanto ricostruito l’utilitaria stava percorrendo il ponticello che sovrasta via Tre Denari, a Fiumicino, quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata con l’altra macchina ed è volata nel canneto.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Cerveteri con la 26 A ed hanno estratto dalle lamiere le occupanti dell’utilitaria, due ragazze affidate alle cure del personale sanitario del 118.

Soccorsi anche i cinque occupanti della macchina di grossa cilindrata, rimasta invece sulla carreggiata. Sul posto quattro ambulanze e due elicotteri del 118. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia locale di Fiumicino, la Polizia stradale e i carabinieri. Tutti i feriti sono stati trasferiti in codice rosso.

