MONTALTO DI CASTRO – E’ stato diffuso anche dalla Misericordia di Montalto di Castro l’appello per la ricerca di Giulio, il 15enne originario di Perugia scomparso dalla casa famiglia di Montalto di Castro ormai da quattro giorni. Giulio, 15 anni, è infatti irreperibile dal 10 giugno intorno alle ore 11 «dopo essersi allontanato volontariamente dalla Casa famiglia di Montalto di Castro dove era ospitato. Da quel momento non si hanno più notizie. Le forze dell’ordine sono state immediatamente informate e sono in corso le ricerche. Giulio è alto circa 1,80 metri, ha corporatura robusta, pesa circa 80 kg e ha carnagione chiara. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca, pantaloncini neri e scarpe da ginnastica bianche. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare le autorità competenti Polizia di Stato, Carabinieri o le Prefetture di Perugia e Viterbo». Grande apprensione in paese.

