CIVITAVECCHIA – Vasto incendio lungo la Braccianese Claudia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17,30. I vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per un incendio di sterpaglie, che in poco tempo ha raggiunti dimensioni importanti. Diversi, infatti, i fronti di fuoco che si sono presentati agli occhi degli uomini della caserma Bonifazi. Lambite le abitazioni adiacenti al cimitero. Con il favore del vento, infatti, il fuoco è entrato all’interno del perimetro del cimitero di Civitavecchia. I vigili del fuoco sono intervenuti repentinamente con l’equipaggio della 17A e la B17 e hanno subito cominciato l’opera di spegnimento, individuando i focolai agli antipodi del fronte di fuoco, in modo da contenerlo. Necessario anche l’intervento dei volontari della Protezione civile di Allumiere e Civitavecchia che con i moduli anticendio sono riusciti a contenere le fiamme nella zona più impervia. Il rapido lavoro di estinzione da parte dei vigili de fuoco ha evitato che le fiamme arrivassero a fare danni alle villette prospicienti la linea di fuoco. Fortunatamente non si sono registrati feriti. L'amministrazione comunale e la Csp hanno comunicato che il loculario denominato Reparto F, situato all'interno del cimitero sarà momentaneamente interdetto al pubblico. Sono in corso le verifiche del caso per accertare se nel terreno limitrofo privato da cui è scaturito l’incendio sia stata rispettata l’ordinanza di sfalcio emessa dall’amministrazione.

