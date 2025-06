CIVITAVECCHIA – Una giornata di passione per il mare si è trasformata in tragedia nelle acque di Civitavecchia, in località Sunbay, dove nel primo pomeriggio un uomo ha perso la vita durante un’immersione subacquea. La vittima è Aleandro Anselmi, 60 anni (ne avrebbe compiuto 61 il prossimo mese, ndr), originario di Fabrica di Roma, subacqueo esperto e appassionato frequentatore dei fondali della costa laziale.

Anselmi stava partecipando a un’escursione organizzata dal Blue Shark Diving, centro sub locale noto per le uscite alla scoperta dei relitti sommersi presenti nella zona. L’immersione, iniziata regolarmente con un gruppo di compagni, è stata improvvisamente interrotta da un malore che ha colto l’uomo mentre si trovava sott’acqua. I sub che erano con lui si sono subito accorti della situazione e hanno tentato di prestargli aiuto, riportandolo rapidamente in superficie.

Una volta giunti a riva, sono scattati immediatamente i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha tentato manovre di rianimazione per diversi minuti. Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano: Aleandro Anselmi è deceduto sul posto, lasciando sgomenti amici e compagni di immersione.

Presente anche una motovedetta dei Carabinieri, che ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza che la causa del decesso possa essere stata un malore improvviso.

Il corpo è stato successivamente restituito alla famiglia, profondamente colpita dalla perdita. La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità dei subacquei locali, dove Anselmi era conosciuto e stimato. Il Blue Shark Diving, attraverso i propri canali social, ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari, ricordando l’uomo come un sub preparato e appassionato.

Un'uscita come tante, tra amici e profondità da esplorare, si è così trasformata in una giornata segnata dal dolore. Ora si attendono eventuali accertamenti medico-legali per chiarire con certezza le cause del decesso.