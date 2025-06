Cecilia Pampinella ha una spinta in più in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Infatti, di recente, la paddlesurfer locale è entrata a far parte dell'Aeronautica Militare, con cui potrà affrontare la carriera da atleta con tanta tranquillità in più. Come tanti sapranno, per un atleta di uno sport non proprio di prima fascia non è facile proseguire con l’attività a lungo andare, perchè tutte le spese vanno a carico dell’atleta stesso, che difficilmente trova il sostegno di una società o di qualche sponsor. Quindi la via necessaria, ma allo stesso tempo piacevole, per i ragazzi, è quello di entrare a far parte dei corpi militari.

Ed è quello che è avvenuto per Cecilia Pampinella, che ha partecipato, con tanta emozione, alla cerimonia di ingresso all’interno del corpo che, in passato, ha annoverato altri personaggi conosciuti dello sport locale, come Veronica Fanciulli innanzitutto, ma anche Marco Lodadio. Inoltre, Cecilia Pampinella si sta godendo i risultati positivi della prima parte di stagione.

«La prima parte della stagione è andata molto bene – afferma Pampinella – soprattutto grazie anche all'aiuto del mio allenatore Tommaso Pampinella, che mio fratello, e di Simone Di Giovanni, che è il mio preparatore atletico. Insieme siamo riusciti a fare un bel lavoro. Ma non è tutto, perché nella seconda parte della stagione, che è quella che si prospetta un po' più importante, mi concentrerò molto di più su Mondiali e su gare di importanza maggiore. Vorrei riuscire a portare a casa un bel titolo Mondiale.

Raggiungere livelli sempre più importanti è difficile, soprattutto perché ci sono atlete che fanno solamente questo nella vita. Io sto finendo l'ultimo anno di liceo e dopo avrò molto più tempo per allenarmi come loro. Sto per affrontare la maturità, manca pochissimo. Lo studio sta andando bene. Una volta finita la scuola mi piacerebbe allenarmi molto di più rispetto a quando ho gli impegni con lo studio, che è sempre importantissimo e spero di uscire dagli esami con un voto alto.

Per me è veramente un onore indossare la divisa dell’Aeronautica Militare, che è simbolo del tanto sacrificio che c'è stato durante questi anni, sin da quando ho iniziato a fare questo sport. Sono davvero onorata di portarla e soprattutto di rappresentare l'Aeronautica nelle mie competizioni sportive. Mi sento già molto legata a questo corpo».

