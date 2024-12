ACQUAPENDENTE - La riserva naturale Monte Rufeno e il Comune di Acquapendente hanno conferito, a Casale Tigna di Alicenova il certificato Cets (Carta europea per il turismo sostenibile) di Europarc come partner ufficiali della riserva nella promozione e gestione di un turismo consapevole all’interno delle aree protette.

È stato molto apprezzato l’impegno profuso in questi anni nella realizzazione di eventi compatibili con la tutela della biodiversità e soprattutto lo sforzo sostenuto per il recupero della produzione dell’oliveto del Casale Tigna, che presto diverrà anche una location per eventi dedicati al benessere.

Il monitoraggio dei report sulla clientela ha rilevato un forte apprezzamento per la proposta gastronomica, realizzata in sinergia con le aziende locali e valorizzata dall’uso di materie prime dal forte connotato etico, come i prodotti Sémina di Fattorie solidali. Per il prossimo triennio è in cantiere un altro progetto per implementare le attività della struttura: la realizzazione del Giardino delle farfalle, dedicato alla didattica ambientale e alla tutela della biodiversità.