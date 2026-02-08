“Un bacio a Viterbo”. È l’iniziativa che, per due weekend consecutivi - sabato 21 e sabato 28 febbraio - celebra l’amore e l’affettività.

L’evento, organizzato da Spazio Viterbo e dal Comune, è un invito non solo a scambiarsi momenti di effusioni tra innamorati ma in particolare a festeggiare l'amore per la città. E soprattutto a fornire una visione, un’immagine delle potenzialità di Viterbo che possano attrarre anche investitori esterni al perimetro imprenditoriale cittadino e del territorio.

«Due eventi che segnano la prima uscita ufficiale delle progettualità di Spazio Viterbo» sottolinea la sindaca Chiara Frontini. «Animare la parte commerciale del centro storico - spiega - è l’obiettivo dell’iniziativa, un tassello che si inserisce nel mosaico che l’amministrazione sta componendo per il rilancio della città dentro le mura».

Febbraio è il mese di San Valentino e «negli ultimi due fine settimana a Viterbo si celebra l’amore abbracciando la parte commerciale della città».

Il programma dei fine settimana, connotati dal colore rosso Valentino, è stato illustrato da Martina Campanella, la manager alla guida di Spazio Viterbo per promuovere l’appeal della città in termini di crescita commerciale e sviluppo economico. Diversi gli eventi che andranno a creare un percorso narrativo, dedicato all’amore, che si snoda nelle vie e nelle piazze del centro «identificato al momento come il più debole dal punto di vista commerciale». Un itinerario colorato che prevede anche un maquillage toponomastico, ridisegnando per l’occasione anche i nomi dei luoghi. Corso Italia diventa Corso dell’Amore, largo Santa Maria del Suffragio si trasforma in piazza delle Emozioni, piazza della Repubblica in piazza degli Astri, piazza delle Erbe nella romantica piazza del Bacio, via Saffi in via della Dolcezza, via Roma nella via del Cuore e piazza Fontana Grande in piazza del Destino. Nomen Omen, perché la denominazione rivela il tipo di evento previsto. «Corso Italia è il punto iniziale del percorso. All’ingresso è collocato un Cupido tridimensionale e lungo la via, su entrambi i lati, sono installati grandi palloncini rosso Valentino a forma di cuore. In piazza delle Emozioni (largo S. Maria del Suffragio) l’installazione di un grande cuore in ceramica, accessibile al pubblico, per invitare cittadini e visitatori a scattare foto o realizzare brevi video per la challenge ‘#ViterboAlBacio’. In via della Sapienza, palloncini bianchi a forma di cuore conducono in piazza degli Astri (della Repubblica) dove si faranno lettura delle mani e interpretazioni astrologiche».

L'itinerario prosegue in piazza del Bacio (delle Erbe) dove saranno posizionati la scritta Viterbo, alta 60 centimetri, con la O a forma di cuore e dei banchetti con dolci delle pasticcerie viterbesi. Su via della Dolcezza (via Saffi) allestimenti nei toni del bordeaux e vendita di mele caramellate e coni caldi con panna e fragoline di bosco. Allestimento cromatico con palloncini nei toni del rosa in via del Cuore (Roma) dove i commercianti omaggeranno i primi 10 acquirenti di un piccolo cuore in ceramica rosa. Il percorso si conclude in piazza del Destino (Fontana Grande) dove i visitatori saranno accolti da un’installazione luminosa a forma di cuore di circa 4 metri e potranno consultare un cartomante sull'amore. Le immagini catturate durante l’evento diventeranno un video «che pubblicherò a livello nazionale e su canali social e piattaforme specifiche per aziende per far girare il nome e il marchio Viterbo» sottolinea Campanella.

Inoltre ‘Un bacio a Viterbo’ sarà anche occasione per il team di Spazio Viterbo di «analizzare il tessuto sociale nei due fine settimana per monitorare la tipologia del cliente del centro. Dati, finora mai rilevati, che saranno utili per invogliare gli imprenditori a investire in città».

La spesa sostenuta dal Comune è di circa 4mila euro a weekend. «È l’amministrazione che organizza gli eventi per il centro e per le attività commerciali» rivendica la sindaca, rimarcando che non è stata richiesta la compartecipazione dei negozianti. Dall’assessore alla Promozione e valorizzazione delle tradizioni locali Katia Scardozzi e dai consiglieri Alessandra Purchiaroni, Maria Rita De Alexandris e Marco Nunzi l'invito rivolto agli esercenti a collaborare per rivitalizzare il centro. «Vogliamo brandizzare Viterbo investendo su tradizione e innovazione» dichiarano.

La prima cittadina, prima di concludere l'incontro con la stampa, anticipa che durante il mese si svolgeranno altre iniziative con la collaborazione dei commercianti del centro e chiosa: «Negli ultimi due fine settimana di febbraio a Viterbo si celebra l'amore».

E, facendo i debiti scongiuri, in caso di pioggia l'iniziativa sarà posticipata al weekend successivo.