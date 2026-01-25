CIVITAVECCHIA – Il futuro del parco archeologico e naturalistico della Frasca entra in una fase decisiva, grazie alla ripresa dell’iter amministrativo e allo sblocco di risorse che oggi arrivano a sfiorare i sei milioni di euro. A ricostruire il percorso è l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini, che parla senza giri di parole di un’occasione rischiata e poi recuperata: «Quando ci siamo insediati abbiamo trovato un progetto già finanziato, con circa quattro milioni di euro, che però non era stato portato avanti. C’era addirittura il rischio concreto di perdere quei fondi se non fossero stati utilizzati». Da qui la scelta dell’amministrazione di rimettere in moto la macchina, avviando un confronto serrato con Adsp, Regione Lazio e Città metropolitana, culminato in una delibera del Consiglio comunale che ha riattivato formalmente l’intervento. Nel frattempo, le risorse sono cresciute e la portata del progetto si è ampliata. «Oggi parliamo di sei milioni di euro – spiega Giannini – per una valorizzazione complessiva della Frasca, che unirà percorsi naturalistici e culturali». Il cuore dell’intervento riguarda l’area archeologica: mosaici romani e resti antichi, finora sepolti e inaccessibili, verranno riportati alla luce, messi in sicurezza e inseriti in itinerari di visita. «Sono rovine di primo ordine su tutto il litorale tirrenico, non solo laziale», sottolinea l’assessore. Uno degli ultimi nodi da sciogliere era quello della gestione di un’area su cui insistono competenze diverse, dall’Arsial alla Regione, fino al Comune e all’Autorità portuale che dovrà appaltare i lavori. Il recente incontro istituzionale promosso dal sindaco, alla presenza dell’assessore regionale Righini, ha chiarito il quadro: la gestione del parco sarà affidata al Comune di Civitavecchia. Un passaggio decisivo che, secondo Giannini, apre la strada alla fase operativa. «È una notizia molto positiva per la città. Ora possiamo guardare avanti con maggiore certezza: l’obiettivo è vedere la Frasca riqualificata entro il 2027».

