Intense misure sulla viabilità anche per la Fiera di Santa Rosa del 4 settembre. L’ordinanza dirigenziale n.626/2023 ha definito le scelte sulla viabilità che dovranno permettere sia il regolare posizionamento delle bancarelle degli ambulanti che una normale circolazione ed alternative per i parcheggi del centro storico non disponibili. In tutto 14 punti, più di quelli generali per tutto il periodo di Santa Rosa (10). Sono istituiti divieti di parcheggio in tutta l’area a ridosso e dentro il centro storico. In particolare dall’1 al 4 settembre, dalle ore 6 alle ore 24, “in via San Bonaventura (lato sinistro nella direzione di marcia consentita per una fascia di mt 16,00 a partire da Viale R. Capocci) dall’intersezione con Via le r. Capocci per una fascia di mt 16, venga istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi degli operatori commerciali autorizzati”. Divieti anche per i parcheggi, dall’1 al 4 settembre, a Porta Romana (lato via delle Fortezze) e via Garibaldi fino a via della Bontà. Dall’1 al 3 settembre a Porta Fiorentina, nell’area taxi, divieto di sosta. A Piazzale Martiri d’Ungheria, via Cairoli, via della Verità divieto di sosta il 3 settembre dalle 6 alle 24. Il 4 settembre, giorno della Fiera di Santa Rosa, i divieti di sosta con rimozione forzata saranno su Piazza San Sisto, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, via Ascenzi, piazza Martiri d’Ungheria, piazza dei Caduti, via Marconi, piazza Verdi, via F.lli Rosselli, piazza della Rocca, via Amendola, via San Faustino, via Cairoli (civici 63 e 65) e via Garibaldi. Complessivamente saranno vietati sia gli spostamenti in auto che la sosta in tutta l’area della Fiera il 4 settembre ed a ridosso del centro storico a partire dal 1° settembre ed in particolare dal 2 settembre fino alla fine della giornata del 4 settembre. Come per la giornata del 3 per il Trasporto “agenti di polizia locale e gli altri organi di polizia stradale interverranno, in caso di necessità, regolando manualmente il traffico veicolare e disponendo le opportune deviazioni”.