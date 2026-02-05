LADISPOLI - Le scogliere anti erosione finalmente sono pronte a diventare realtà. A dirlo l’amministrazione comunale che ha deciso di presentare il progetto - finanziato con 9,5 milioni di euro - in giovedì prossimo. «L’erosione costiera rappresenta da decenni una delle principali sfide per la città di Ladispoli – ha detto il sindaco Alessandro Grando – Grazie alla stretta collaborazione con la Regione Lazio, e in particolare con gli assessori Roberta Angelilli e Fabrizio Ghera, che ringrazio, la nostra amministrazione è riuscita a rendere concreto un intervento storico per la salvaguardia del litorale. Un progetto di cui siamo orgogliosi e che porterà benefici all’intera comunità, con ricadute positive sulla sicurezza, sull’ambiente e sull’economia locale». «Siamo tenacemente arrivati alla fine di un percorso, iniziato diversi anni fa, che ci ha visti impegnati in un procedimento di grande complessità tecnica ed amministrativa», ha aggiunto il consigliere delegato Filippo Moretti. «Una corsa contro il tempo vista la forte accelerazione dei processi erosivi che si è verificata in questi ultimi anni, e la necessità di far convivere un’opera che protegga la nostra costa con i più stringenti criteri di tutela ambientale. Anche da parte mia un ringraziamento agli assessori regionali - ha concluso Moretti - che hanno compreso le nostre necessità e creduto nella nostra capacità di realizzare un’opera pubblica di tale importanza».

LA CONFERENZA STAMPA

Alla conferenza in programma giovedì 12 febbraio alle 11 a palazzo Falcone, oltre al sindaco Alessandro Grando e al consigliere delegato al progetto Filippo Moretti, parteciperanno la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e l’assessore regionale Fabrizio Ghera, «a testimonianza di un’azione condivisa e coordinata tra le istituzioni – spiegano dall’amministrazione comunale - Durante l’evento verranno illustrati nel dettaglio gli elaborati progettuali a cura dei tecnici incaricati. L’incontro rappresenta un’importante occasione per conoscere nel dettaglio un progetto atteso da anni, destinato a segnare una svolta nella difesa e nella valorizzazione della costa di Ladispoli. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare».

