Disco verde per l’ecocentro del Poggino. Il settore Ambiente del Comune di Viterbo ha dato il via libera alla messa in esercizio e alla gestione. Gestione affidata a Viterbo Ambiente, che attualmente si occupa di raccolta e trasporto rifiuti, fino alla scadenza dell’attuale contratto per i servizi di igiene urbana , dopodiché sarà necessario un nuovo affidamento.

L’impianto, dove saranno conferiti i rifiuti ingombranti, ha avuto una gestazione lunga. L’idea risale a circa 6 anni fa ma il progetto esecutivo è del 2021. L’appalto è stato aggiudicato a luglio dell’anno con la consegna del lavori al novembre successivo. I lavor isi sono conclusi a novembre 2023 ma l’acquisto delle attrezzature e i vari adempimenti si sono rivelati più lunghi del previsto.

L’impianto del Poggino sarà un’alternativa al conferimento degli ingombranti a Grotte Santo Stefano e, in alcune domeniche, al Riello. In quest’area dovrebbe sorgere un parcheggio a servizio degli utenti dei bus Cotral e della scuola superiore. Fino al nuovo appalto dei rifiuti, il centro al Poggino funzionerà a intermittenza con quello a Grotte Santo Stefano.