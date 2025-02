«Due anni di fatti e di risultati concreti, è questo il bilancio dell’operato della Giunta Rocca da quando nel febbraio 2023 si è insediata».

Lo dice Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione.

«I numeri - aggiunge - vanno oltre la propaganda: 661 milioni investiti sul più grande piano assunzionale in sanità, con 4581 nuove assunzioni realizzate su un totale di 14mila, e 1271 stabilizzazioni già effettuate su complessive 3332; 102 milioni di euro per 329 grandi apparecchiature, di cui 308 macchinari già attivi negli ospedali del Lazio; 70 mila prestazioni specialistiche in più dal 2023 ad oggi con una riduzione dei tempi di attesa del 70%;154 milioni di investimenti nel sociale mai visti primi per il sostegno alle disabilità, per il Dopo di Noi e il piano regionale dell’autismo; 152 milioni per il Trasporto pubblico locale».

Sabatini sottolinea che con l’amministrazione Rocca ci sono stati: «più investimenti e maggiori tutele del territorio, con lo stop al proliferare degli impianti Fer nel Lazio e soprattutto nella Tuscia e con la programmazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, impostato sull’autosufficienza di ogni provincia. Infine da sottolineare lo straordinario lavoro sulle grandi incompiute del Lazio a partire da ospedali considerati perenni cantieri come il Santa Rosa di Viterbo».

«Un lavoro straordinario - commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia - frutto dell’ottimo lavoro del presidente Rocca, degli assessori e di tutta la maggioranza di centrodestra. Un lavoro ambizioso che partendo da una difficile situazione finanziaria ci ha consentito di risanare i bilanci, chiudendo l’esercizio 2023 con oltre 30 milioni di utile e mettendo in campo una manovra di bilancio espansiva per il 2025 con importanti investimenti in tutti i settori. Siamo orgogliosi di aver realizzato tutto ciò - conclude Sabatini - con l’impegno a proseguire con grande determinazione il nostro lavoro nell’interesse esclusivo dei cittadini del Lazio».