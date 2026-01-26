«Allenarsi al freddo e, in alcuni casi, essere costretti perfino a fare la doccia con acqua fredda» è questa la situazione che nei giorni scorsi è stata segnalata da atleti e società sportive che frequentano quotidianamente il palazzetto comunale. A farsi portavoce della denuncia è stata la consigliera Luisa Ciambella (Per il bene comune) che sottolinea come si tratta di una condizione che non può essere ignorata e che incide direttamente non solo sulla qualità del servizio offerto, ma anche sulla salute delle persone e sulla regolarità delle attività sportive.

«Per questo - dichiara - ho presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta comunale per chiedere chiarimenti puntuali sulle cause del malfunzionamento del sistema di riscaldamento, sui tempi necessari a risolvere il problema e sugli interventi tecnici eventualmente già messi in campo».

«Il Palazzetto dello Sport - continua Ciambella - è un’infrastruttura fondamentale per Viterbo: è casa di tante realtà sportive, è un punto di riferimento per centinaia di ragazzi e famiglie e rappresenta un luogo che dovrebbe essere sempre garantito in condizioni dignitose e sicure. Non è accettabile che criticità ripetute, come quelle segnalate in questi giorni, rischino di compromettere l’attività delle associazioni sportive e l’immagine stessa della città»

Rispondendo alle richieste del gruppo, l’assessore allo sport Emanuele Aronne, ha confermato la presenza di disagi legati all’impianto di riscaldamento del PalaMalè, garantendo che verrà trovata una soluzione in tempi brevi.

«Prendiamo atto dell’impegno assunto - conclude Luisa Ciambella -, ma è necessario che alle rassicurazioni seguano interventi concreti e risolutivi: monitoreremo la situazione fino al pieno ripristino del servizio, perché lo sport viterbese merita attenzione, rispetto e strutture all’altezza».