Oggi ricorre la giornata nazionale di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare e presso la sede del Consiglio regionale del Lazio è stata allestita una mostra dell’associazione Donna Donna onlus incentrata sul tema "Gustiamo insieme la vita".

La mostra giunge a conclusione di una campagna di sensibilizzazione che ha avuto come testimonial il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, gli assessori e i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, oltre a consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione.

Il fiocco lilla e la rosa rossa sono stati il simbolo di questa campagna che ha raccolto larghissime adesioni, a dimostrazione di come il tema sia avvertito come prioritario ad ogni livello.

La mostra fotografica ripercorre l’impegno di Donna Donna onlus, l’associazione fondata da Nadia Accetti e delle tante realtà istituzionali, civili, militari, religiose e sociali che hanno sostenuto la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare.

«Ringrazio Nadia Accetti - ha dichiarato il capogruppo di FdI Daniele Sabatini – perché con le sue iniziative consente di tenere sempre accesi i riflettori su questa grave problematica che riguarda una larga fetta della popolazione ed è diffusa soprattutto fra i giovani. Ancora una volta con la sua straordinaria storia di resistenza e coraggio, ma soprattutto con la forte volontà di aiutare chi è affetto da questa patologia, Nadia è riuscita a coinvolgere in questa campagna di sensibilizzazione tante istituzioni, ottenendo un' adesione trasversale all’interno del consiglio regionale. Il nostro impegno per dotare il Lazio di una legge per il contrasto ai disturbi del comportamento alimentare va avanti, sempre più convinti della necessità di investire nella prevenzione e nella cura,

incentivando adeguate politiche educative, formative e socio assistenziali. Riteniamo infatti necessario prevenire l’insorgenza dei fenomeni, ma soprattutto fornire gli adeguati supporti psicologici e sanitari per aiutare chi ha bisogno di uscire dal tunnel. Ringrazio chi ha partecipato all'iniziativa offrendo la

propria immagine per promuovere un messaggio di grande speranza e fiducia a chi lotta contro la malattia. Il gruppo di Fratelli d’Italia – conclude – porterà avanti questo impegno con grande determinazione».