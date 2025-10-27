PHOTO
CIVITAVECCHIA – Dopo i disagi di questa mattina, Civitavecchia Servizi Pubblici informa che, a decorrere da oggi, «gli operatori addetti alla raccolta differenziata “porta a porta” osserveranno nuovi orari di ritiro definiti nell’ambito di un piano di riorganizzazione interna che non riguarda in alcun modo il calendario dell'utenza. Come documentato dai report interni e dal monitoraggio fotografico effettuato sul territorio – hanno spiegato dal Cda – le attività di raccolta vengono regolarmente eseguite secondo la nuova turnazione. Al fine di consentire il corretto completamento del servizio, si raccomanda pertanto ai cittadini di lasciare esposti i mastelli o i carrellati (ma non i sacchetti) per il tempo necessario all’espletamento della raccolta, nel rispetto delle nuove modalità organizzative».