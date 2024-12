«E’ in fase di ultimazione il regolamento comunale sui Dehors, fondamentale perché dopo la pandemia c’è stato uno sviluppo doveroso degli spazi all’aperto degli esercizi commerciali adibiti a vendita di cibo e bevande: tutto va assolutamente regolamentato perché va ad impattare sul decoro del centro storico e sull’occupazione del suolo pubblico».

A parlare è l’assessore alla Qualità degli spazi urbani del Comune di Viterbo, Emanuele Aronne che annuncia la definizione del prossimo regolamento comunale sui Dehors, che dovrà ordinare una matassa complicata come quella degli spazi all’aperto di chi somministra alimenti e bevande. «E’ un regolamento che fino ad ora non esisteva nel Comune di Viterbo – continua Aronne – e, ad oggi, per i Dehors ci si rifaceva ad altri tre regolamenti che sono quello sull’Ornato, della Tosap e quello sul commercio. Questo in via di definizione, invece, dice come devono essere realizzati i Dehors, che caratteristiche devono avere e, il fatto interessante, è che questo regolamento è stato studiato e predisposto dagli uffici e dall’assessorato per premiare tutte le realtà in zone omogenee che si organizzano ed utilizzano gli stessi materiali e lo stesso progetto di base. Se c’è in una piazza un progetto unitario arriviamo a fare degli sconti sull’occupazione del suolo pubblico premiando chi permette dii incidere positivamente sul decoro dello spazio». Il lavoro svolto dall’assessorato di Emanuele Aronne per arrivare a questo risultato è altrettanto interessante perché «è stata fatta una prima stesura che deriva dalla riunione convocata con tutti i portatori d’interesse come le associazioni di categoria, le rappresentanze tecniche e gli ordini professionali per confrontarci su questa prima bozza». Per il nuovo regolamento sui Dehors è stata inoltre aperta una mail dedicata alla quale poi sono arrivate delle osservazioni che l’assessore considera «molto pertinenti e che sono state oggetto di attenzione e prese come spunto per l’integrazione del regolamento». Intanto la settimana prossima è prevista una seconda riunione con tutte le categorie interessate per «mostrare la stesura ormai semi-definitiva - continua Aronne – e se anche quell’incontro andrà bene come il primo inizierà l’iter amministrativo: portiamo il regolamento in commissione e poi in consiglio comunale». Il lavoro per il regolamento comunale sui Dehors è stato fatto con la suddivisione del centro storico in zone omogenee e di costruzione per facilitare il lavoro planimetrico e funzionale. «Questo documento – conclude l’assessore alla qualità degli spazi urbani – diventerà parte integrante del piano di recupero del centro storico e, da esso, in futuro potrà essere implementato».