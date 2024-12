La Provincia di Viterbo è risultata beneficiaria di un finanziamento complessivo da 12 milioni 544 mila euro, relativo quinquennio 2025-2029, per la manutenzione straordinaria delle strade di propria competenza.

Il finanziamento è stato erogato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Nei mesi scorsi la Provincia di Viterbo ha infatti realizzato un piano di investimenti strategici che individua tutte le strade che necessitano maggiormente di manutenzione. Il piano è stato sottoposto al Mit, che lo ha approvato e ha dato il via libera al finanziamento da oltre 12 milioni 544 mila euro complessivi per il quinquennio 2025-2029. La Provincia di Viterbo riceverà infatti ogni anno erogazioni pari a 2 milioni 508mila 929 euro, a partire dal 2025 fino al 2029 compreso.

Sono molti, capillari e diffusi gli interventi di manutenzione stradale previsti nel quinquennio. L’obiettivo è infatti quello di procedere a una generale e organica riqualificazione della rete viaria della Tuscia, prerequisito essenziale per la crescita economica, logistica e turistica del territorio.

Tra gli interventi previsti, in tutto 50 lungo l’intero territorio provinciale, ci sono anche la messa in sicurezza della pavimentazione stradale della SP 31 Sorianese, la riqualificazione della SP 30 Vasanellese, la messa in sicurezza della piattaforma stradale della SP Ponte San Pietro e la riqualificazione della SP Ronciglionese.

«La Provincia di Viterbo ha finalmente le risorse economiche per intervenire in maniera determinante e riqualificare l’intera rete viaria della Tuscia – commenta il presidente Alessandro Romoli -. Ci aspettano cinque anni di straordinaria importanza, al termine dei quali il nostro territorio avrà tutt’altro volto. Un grande ringraziamento va a tutti i dipendenti del settore strade dell’Ente per lo straordinario lavoro svolto e per aver individuato tutte le strade maggiormente bisognose di essere riqualificate».