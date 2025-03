«Con grande favore e massima soddisfazione, salutiamo lo stanziamento da parte del ministero del Turismo di 1,7 milioni di euro nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione relativo alla promozione della via Francigena, in favore della Regione Lazio in qualità di ente capofila e soggetto attuatore del Piano di comunicazione e promozione dell’intervento che coinvolge nove regioni italiane». Così il presidente della commissione Lavori Pubblici e Ambiente della Camera Mauro Rotelli e il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini. «Le risorse saranno utilizzate per attuare efficaci ed innovative strategie comunicative e promozionali sia a livello mediatico che social e per favorire la partecipazione ad eventi fieristici internazionali - dicono Rotelli e Sabatini - con l’obiettivo di promuovere la via Francigena e le sue molteplici peculiarità storiche, culturali, ambientali, turistiche ed enogastronomiche, in un viaggio a metà fra spiritualità e riscoperta delle tradizioni locali. È stato così riconosciuto - proseguono - il valore strategico dei cammini per lo sviluppo turistico ed economico dei nostri territori. Ringraziamo il ministro Daniela Santanchè per l’interesse dimostrato nei confronti della valorizzazione e il rilancio della via Francigena, segmento fondamentale all’ interno della rete nazionale e internazionale dei cammini e itinerario essenziale per promuovere la Tuscia e il Lazio .Già lo scorso mese di dicembre lo stesso ministro, intervenendo nel corso dell' edizione 2024 di Atreju al panel dedicato al Giubileo insieme al presidente della Regione Francesco Rocca, aveva manifestato grande interesse per le potenzialità connesse allo sviluppo e alla valorizzazione dei cammini, ed in particolare della via Francigena, impegnandosi a favorirne la massima promozione e fruizione per finalità religiose, turistiche e culturali. Impegno mantenuto, a dimostrazione di come il Governo Meloni sia sempre più vicino al nostro territorio».