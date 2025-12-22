CIVITAVECCHIA – Inaugurazione ufficiale questa mattina, in piazza Calamatta, delle nuove paline digitali a display LED realizzate da Ops Group, azienda leader nel settore dell’arredo urbano pubblicitario, progettate per trasformare la comunicazione nelle fermate autobus, strumenti evoluti che offriranno comunicazioni istituzionali in tempo reale. zLe paline digitali sono state attivate in piazza Calamatta, in via Aurelia Sud e in viale Garibaldi – spiegano da Csp – e garantiranno agli utenti del Tpl una migliore accessibilità al trasporto pubblico, ma anche comunicazioni istituzionali e, quindi, una maggiore trasparenza a tutti i cittadini perché consentiranno di proiettare informazioni relative ai servizi offerti dall’azienda».

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, i consiglieri di Civitavecchia Servizi Pubblici Paola Rita Stella e Alessio Gatti, il direttore di esercizio del Tpl Paolo Iarlori ed il responsabile di Ops Matthias Francini. «Si tratta di un prodotto che porta innovazione concreta – ha commentato il sindaco Piendibene - pensato per migliorare l’esperienza dei cittadini e rendere le fermate più chiare, accessibili ed immediate».

In questi giorni e per tutto il periodo delle festività natalizie, le paline digitali proietteranno un messaggio augurale animato di “Buone Feste” rivolto a tutti i cittadini.