«Con l'aggiornamento del Piano rifiuti si va verso l'autosufficienza delle province del Lazio rispetto alla chiusura del Ciclo sul proprio territorio. È un cambiamento epocale che, finalmente, non vedrà più Viterbo come pattumiera unica di tutto il Lazio». Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio regionale Lazio Daniele Sabatini, componente della commissione Ambiente.

«Da consigliere regionale eletto su questo territorio - prosegue - sono orgoglioso di questa proposta di Piano che punta soprattutto ad incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti, per la quale mi sento di ringraziare il Presidente della Regione Francesco Rocca e l'assessore competente per materia Fabrizio Ghera».