CIVITAVECCHIA – In occasione del Giubileo dei Giovani, che si è svolto dal 28 luglio al 3 agosto, Civitavecchia si è distinta come una delle città che ha accolto il maggior numero di pellegrini giunti da tutta Italia e da diversi Paesi europei per partecipare agli eventi giubilari organizzati a Roma.

Sono stati circa 1500 i giovani ospitati nella nostra città, accolti con spirito di solidarietà e accoglienza presso le palestre di numerosi istituti scolastici: IC Don Lorenzo Milani, IIS Stendhal, IIS Calamatta, IIS Marconi, Liceo Galilei, IC Civitavecchia 3, IC Civitavecchia 4 e IC Civitavecchia 5. Inoltre, la parrocchia di San Francesco d’Assisi Cattedrale ha accolto 71 pellegrini provenienti dalla Diocesi di Alcalá de Henares, mentre la parrocchia di San Gordiano Martire ha ospitato 60 pellegrini guidati dalle suore dell’ordine religioso delle Sorelle di Maria Schoenstaff.

“Civitavecchia ha dimostrato ancora una volta la propria vocazione all’accoglienza.”, ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene. “Le nostre scuole hanno svolto un ruolo importante nell’accoglienza di tanti giovani, la cui presenza ha portato vitalità e movimento in città, contribuendo a creare un clima positivo e dinamico. Ringraziamo tutti per aver scelto Civitavecchia come tappa del loro percorso giubilare.”

Soddisfazione anche da parte dell’assessorato alla cultura, che ha seguito da vicino le attività e la logistica dell’accoglienza: “Un ringraziamento sentito va ai dirigenti scolastici degli istituti coinvolti, per la loro disponibilità e collaborazione, fondamentali per permettere l’ospitalità in sicurezza e nel rispetto di tutti. Questo evento ha messo in luce quanto la sinergia tra istituzioni, scuola e comunità possa generare esperienze significative e memorabili.”, ha commentato l’Assessore alla Cultura Stefania Tinti.

Il Giubileo dei Giovani si chiude con un bilancio più che positivo per la città, che ha saputo rispondere con efficienza e calore umano a un evento di portata internazionale.

