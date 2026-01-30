CIVITAVECCHIA – La Vicesindaca di Civitavecchia Stefania Tinti ha rappresentato ieri la città all’incontro istituzionale svoltosi presso l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, alla presenza di rappresentanti dell’Ambasciata del Giappone in Italia e di numerosi Comuni e realtà territoriali italiane gemellate con città giapponesi.

L’appuntamento è stato un momento di confronto e coordinamento tra istituzioni, dedicato allo scambio di esperienze e alla condivisione di buone pratiche in ambito culturale, con particolare attenzione alle opportunità di collaborazione legate a visite di delegazioni, progetti futuri e iniziative rivolte ai giovani. Nel corso dei lavori sono state inoltre presentate informazioni sulle attività dell’Ambasciata, sulle iniziative in programma (tra cui la Japan Week 2026) e sul JET Programme. L’incontro ha richiamato anche il valore simbolico e concreto delle relazioni tra Italia e Giappone, alla vigilia del 2026, anno in cui ricorrono i 160 anni di amicizia tra i due Paesi.

«Questi momenti di dialogo tra istituzioni e comunità – ha commentato Tinti – sono importanti perché rafforzano legami che passano dalla cultura e arrivano alle persone, creando occasioni di scambio, conoscenza e collaborazione».