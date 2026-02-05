Ciclovie urbane, nella seconda metà di febbraio, condizioni meteo permettendo, si interverrà con una variante progettuale su alcuni tratti dell’anello urbano già realizzato nei mesi scorsi.

«Nessuna nuova ciclovia - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris - Gli interventi riguarderanno lo stesso percorso che attualmente vediamo tra il quartiere Carmine e il Murialdo, che è evidentemente incompiuto. Tuttavia, abbiamo dovuto attendere l’approvazione di una variante progettuale che adattava il progetto esistente rendendolo coerente con i nuovi interventi che nel frattempo erano stati finanziati sul quadrante nord. Ora abbiamo ottenuto il via libera, e quindi procediamo con la conclusione del lavoro iniziato due anni fa».

I lavori procederanno per fasi successive, in modo da non creare disagi alla circolazione veicolare. I provvedimenti saranno adottati compatibilmente con l’avanzamento del cantiere e comunicati di volta in volta. Il primo tratto oggetto di variante sarà quello della zona di via M.llo M. Romiti. Dalla zona Pietrare si procederà sulle altre zone.

Tra le vie interessate, via San Paolo, via Vico Squarano, via F. Soleri, via Buon Pastore, viale A. Diaz, strada delle Pietrare, via C. de Lellis, via Monti Cimini, via Caduti IX Stormo, via della Pila, via Sabotino, via V. Tedeschi, via F. Boccacci, via C. Alvaro, piazza dei Castelli, via Castel di Fano, via Vico Quinzano.

Seguiranno aggiornamenti sulla data di avvio dei lavori e sui provvedimenti che verranno adottati.