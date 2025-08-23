SANTA MARINELLA – C’è tempo fino al 17 ottobre, per presentare la domanda per accedere ai contributi previsti per le famiglie con figli che hanno frequentato i centri estivi. A comunicarlo è il sindaco Pietro Tidei. “L’amministrazione comunale conferma anche quest’anno, il proprio impegno a sostegno delle famiglie. Anche durante la pausa scolastica estiva, per far fronte agli impegni lavorativi è spesso necessario affidare i propri figli a centri, che sono veri e propri presidi educativi e sociali. Per questo il Comune vuole garantire un aiuto concreto a supporto delle spese affrontate dalle famiglie”. Le risorse disponibili, pari a 17.358euro, saranno destinate al rimborso delle rette, con priorità ai centri che hanno presentato regolare Scia. Possono fare domanda le famiglie residenti con minori dai tre ai 13 anni e Isee non superiore a 25mila euro. Le istanze vanno presentate online entro il 17 ottobre 2025, allegando documentazione fiscale e ricevute di pagamento. I contributi saranno erogati fino a esaurimento fondi disponibili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA