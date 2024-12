FIUMICINO - Sono stati avviati gli scavi per l’installazione di oltre 150 lampioni che “accenderanno” il quadrante di via Redipuglia, ad Isola Sacra .

«Un’operazione dedicata alla riqualificazione di un’area caratterizzata da numerose abitazioni, fino ad ora priva dell’ illuminazione pubblica; un intervento, necessario già da diversi anni, che rappresenta l’inizio di un progetto che vedrà presto coinvolte altre zone del Comune, in una strategia di implementazione dell’illuminazione urbana», ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, Giovanna Onorati. I lavori, partiti da via Falzarego, proseguiranno lungo tutto il quadrante di via Redipuglia con una previsione di durata di massimo 6 mesi, durante i quali non ci saranno intralci alla viabilità. I plinti (base dei lampioni) che verranno istallati, sono di una colorazione particolare, non impattante con l’ambiente circostante per un’integrazione armonica dell’elemento; le luci utilizzate saranno al LED per garantire un’elevata efficienza energetica.

«Illuminiamo l’Isola Sacra: l’installazione dei 150 lampioni nel quadrante di via Redipuglia è un’ottima notizia che sottolinea l’importante lavoro svolto dall’Assessorato ai Lavori Pubblici», Ha aggiunto in una nota stampa, Agostino Prete, capogruppo di Fratelli d’Italia a Fiumicino.

“Si tratta di un’opera molto importante – spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia – che finalmente darà luce ad una zona da sempre senza illuminazione pubblica e da troppo tempo abbandonata a se stessa.

Questo, però, è solo l’inizio di una serie di interventi che fanno parte di un progetto più ampio e che coinvolgerà altre zone del Comune secondo una strategia d’implementazione dell’illuminazione pubblica. In questo modo, Isola Sacra torna al centro dell’interesse dell’Amministrazione, - concluede Preteper la quale è prioritaria la sicurezza e la vivibilità di ogni singolo quartiere della nostra città».