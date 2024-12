BOLSENA - Migliaia di visitatori al primo “Meeting del turismo rurale e del cibo locale”, organizzato da Coldiretti Lazio e dalla federazione provinciale di Viterbo, con la collaborazione del Comune di Bolsena.

«Una tre giorni ricca di eventi – spiega il presidente di Coldiretti Viterbo, Maria Beatrice Ranucci – che ha coinvolto e appassionato tutte le fasce di età, dalle centinaia di bambini incuriositi e divertiti da fattorie didattiche e laboratori svolti da Donne Impresa Coldiretti Lazio e dalle aziende locali, fino ai giovani agricoltori provenienti da tutto il Lazio, premiati nell’ambito degli Oscar Green, il concorso di Coldiretti che premia le idee innovative».

Numerosi i visitatori che hanno preso parte alle degustazioni dedicate ai vini e alle birre agricole del Lazio, oltre a quella degli oli della nostra regione, curata da Evoo School.

«Il nostro obiettivo – prosegue la presidente Ranucci – era proprio quello di creare un connubio tra turismo rurale e cibo locale in un evento che ha dato vita ad una fucina di idee per il futuro multifunzionale dell’agricoltura e del nostro territorio». Innovazione e tradizione hanno contraddistinto questo primo Meeting organizzato da Coldiretti Lazio in cui si è inserita anche la festa del Ringraziamento.

Protagonista della manifestazione il Villaggio Coldiretti con le eccellenze agroalimentari del Lazio e i prodotti a km0 delle aziende agricole del territorio, presenti anche con un’area dedicata allo street food. E poi momenti di approfondimento e confronto come la Tavola rotonda sugli strumenti per il turismo rurale

“Le potenzialità dei giovani passano dai territori”.

L’incontro ha preceduto gli Oscar Green con la conduzione dell’attore e comico Marco Marzocca, che ha coinvolto ed entusiasmato il pubblico con la sua simpatia.

Alla manifestazione ha preso parte anche il sindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte, insieme alle altre cariche istituzionali del territorio, presente anche alla Tavola rotonda “Verde e foreste, tra salute e territorio”.

«Un ringraziamento alle istituzioni – conclude la presidente Ranucci – e a tutte le realtà coinvolte in questa straordinaria prima edizione del Meeting del turismo rurale e del cibo locale, così come alle nostre Donne Coldiretti Impresa Lazio, alle aziende provenienti da tutto il Lazio che ne hanno preso parte e ai giovani protagonisti degli Oscar Green».