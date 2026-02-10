La Tuscia protagonista alla Borsa internazionale del Turismo in corso a Milano, all' interno dello stand della Regione Lazio. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini, insieme al presidente del consiglio regionale Antonello Aurigemma e al presidente della Commissione Turismo e Cultura Luciano Crea, ha inaugurato lo stand e partecipato ai tre panel incentrati sulla Tuscia terra di cultura, turismo, sport e sapori. Agli incontri ha presenziato l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione Lavori Pubblici della Camera e sono intervenuti i rappresentanti di importanti aziende del settore agrituristico, oltre a realtà del mondo sportivo. Significativa la partecipazione della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna al panel dedicato ai principali eventi sportivi realizzati anche grazie al supporto delle istituzioni comunitarie.

«La Bit di Milano – hanno dichiarato l’onorevole Rotelli e il consigliere Sabatini - è un'importante vetrina che in questi anni ha favorito una promozione su larga scala del nostro territorio, con particolare riferimento al Giubileo e alla rete dei cammini. Anche quest'anno il Viterbese è presente come territorio capace di realizzare eccellenze nel comparto culturale, turistico, enogastronomico e sportivo all'insegna della qualità e dell'innovazione. In particolare, nell’anno delle Olimpiadi, siamo stati lieti di annunciare la valorizzazione dei più importanti appuntamenti sportivi della Tuscia fra cui la Mezza Maratona dei Papi sostenuta dalla Commissione Europea e dal Parlamento europeo, la Spartan che dopo alcuni anni torna finalmente in provincia di Viterbo e il Kartodromo internazionale. Un grazie quindi al presidente Francesco Rocca e all' assessore regionale al Turismo Elena Palazzo per questa straordinaria opportunità offerta al comparto turistico della Tuscia di essere ancora una volta protagonista su un palcoscenico di rilevanza internazionale, e a tutte le aziende e realtà del nostro territorio che hanno contribuito a promuovere il ‘prodotto Tuscia’ nella sua straordinaria varietà di proposte» hanno concluso.