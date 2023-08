ROMA – Questa mattina, insieme al senatore Marco Silvestroni, abbiamo partecipato alla importante iniziativa, presso il litorale di Nettuno, “Spiagge Serene”: si tratta di un progetto di educazione sanitaria, promosso dall’amministrazione regionale e dalle Asl rm3, rm4 e rm6, sui comportamenti da tenere in caso di situazioni di emergenza. Il programma prevede delle giornate, come quella odierna, dove infermieri e altri operatori delle professioni sanitarie danno informazioni, forniscono consigli e sensibilizzano sul tema della prevenzione, sia alimentare che medica, anche con dimostrazioni pratiche sugli interventi di primo soccorso, in caso di arresto cardiaco. Queste sono occasioni utili e di grande rilevanza per tutti i cittadini, poiché noi siamo convinti che la prevenzione, la formazione, la conoscenza, siano gli strumenti giusti per ridurre le situazioni.

Così in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.